Deputado Mauro Bragato vai presidir primeira reunião virtual na história da Assembleia de São Paulo

O deputado Mauro Bragato presidirá a primeira reunião virtual da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira, 26/03, às 14h30. Os membros do colegiado vão tratar dos reconhecimentos de calamidade pública do Estado de SP, da Capital e dos municípios do interior.

Essa é a primeira vez em 19 legislaturas que a Alesp realiza uma sessão remotamente. As atividades presenciais e sessões ordinárias da Assembleia estão suspensas desde o dia 17/03, por tempo indeterminado, por causa da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Bragato ressalta que o momento é de união entre políticos e a sociedade para evitar o avanço da doença, e destaca que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário paulista estão empenhados para buscar a melhor solução para o Estado. “Estamos acompanhando diariamente a questão do Covid-19. Temos a responsabilidade de adotar, neste momento, medidas para preservar a saúde das pessoas e criar políticas públicas que minimizem o impacto econômico, fiscal e social”, ponderou o presidente da comissão.

A reunião será transmitida pela Rede Alesp na TV aberta e também pela internet. Para acessar o conteúdo online ou encontrar o canal da emissora via satélite ou tv por assinatura, basta acessar este link (https://www.al.sp.gov.br/alesp/tv/).

Mauro Bragato é presidente da CCJR, a principal comissão da Casa, e julga a constitucionalidade e a legalidade das proposições. O parlamentar também é membro de mais quatro comissões: de Educação e Cultura; de Atividades Econômicas; de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação; e de Relações Internacionais. (Alesp)