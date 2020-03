Após denúncia e buscas pela SP-425, Polícia Rodoviária recupera caminhão furtado minutos antes em posto de combustíveis

O proprietário de um caminhão foi até a Base da Polícia Rodoviária, em Presidente Prudente, para informar que seu veículo havia sido furtado minutos antes em um posto de combustíveis, em Álvares Machado, e que o rastreador estava em movimento, dando sinal do GPS pela SP-425, no sentido de Presidente Prudente a Martinópolis.

Após receber as informações, o policiamento rodoviário seguiu com o patrulhamento para o local informado e conseguiu encontrar o veículo.

No km 383, em Parapuã, o caminhão foi abordado, mas os dois indivíduos que estavam dentro do veículo já haviam desembarcado e se embrenhado em meio a um matagal existente no local. Diversas buscas foram feitas nas proximidades, mas, devido ao período noturno e à visibilidade reduzida, os indivíduos não foram localizados.