Coronavírus: sobe para 77 nº de mortos no Brasil; 2.915 casos confirmados

O Ministério da Saúde anunciou hoje, em coletiva de imprensa, que subiu para 77 o número de mortes devido ao novo coronavírus no Brasil — ontem, as autoridades contavam 57 vítimas. No total, são 2.915 casos oficiais confirmados no país.

Os estados brasileiros que contabilizam mortos em decorrência do coronavírus são: Amazonas (1); Ceará (3); Pernambuco (3); Rio de Janeiro (9); São Paulo (58); Goiás (1); Santa Catarina (1); e Rio Grande do Sul (1).

O vírus já infectou mais de 350 mil pessoas em todo mundo e matou mais de 16 mil em 170 países, segundo dados desta semana da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou à mostra uma caixa de um remédio feito com hidroxicloroquina, substância que ainda está em fase de testes no combate ao coronavírus, durante reunião com líderes do G20. O encontro foi realizado hoje de forma virtual.

A hidroxicloroquina é amplamente utilizada no combate ao lúpus e à artrite reumatoide e tem sido estudada como um potencial agente de combate à pandemia do coronavírus. Mesmo sem comprovação quanto à eficácia, Bolsonaro tem se revelado um entusiasta da substância.

uol.com.br