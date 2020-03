PRIMEIRA VEÍCULOS faz atendimento, vendas e financiamento via WhatsApp

Tendo em vista o enfrentamento ao Coronavírus e a necessidade de estar sempre perto de seus clientes e colaboradores, a Primeira Veículos, loja especializada em compra, venda, troca e financiamento de veículos seminovos e zero km, adotou o atendimento via WhatsApp, uma vez que obedecendo a legislação, não está realizando o atendimento ao público na loja física.

Através do aplicativo de mensagens, o cliente pode tirar dúvidas, solicitar o veículo que deseja, fazer simulações e até realizar o passo a passo do financiamento apenas com um clique na tela do celular ou no computador.

A equipe de consultores de vendas da Primeira Veículos está trabalhando diariamente em horário comercial e até mesmo após o expediente para garantir o atendimento com qualidade.

“Estamos seguindo todos os protocolos de segurança, inclusive, esta medida é uma delas, para que continuemos mantendo o relacionamento com nossos clientes e tão logo passe esta fase, poderemos estar juntos novamente para celebrar cada conquista”, destacou o empresário Wilson Bento.

O WhatsApp da Primeira Veículos Multimarcas é o (18) 99701-3139.

Em breve com novidades para Flórida Paulista e região. Aguardem!

CLIQUE AQUI E CONFIRA ALGUNS DOS VEÍCULOS DA PRIMEIRA