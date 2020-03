Veículo capota na SP-294 entre Flórida e Adamantina

Um veículo Fiat Strada capotou na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) na noite desta quinta-feira (26).



O acidente ocorreu próximo à Fazenda Flórida, entre Flórida Paulista e Adamantina em um trecho de curva.



O motorista conversou com a nossa reportagem e disse que pertence à uma empresa do segmento de mecânica. Apesar do susto, ele sofreu escoriações leves e permanecia no local do acidente até o momento em que o carro era removido.



A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, compareceu ao local e realizou o registro da ocorrência de acidente de trânsito sem vítima.



O guincho da Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) prestou suporte na ocorrência com a sinalização da via e remoção do veículo que ficou bastante danificado.



As causas do acidente ainda são desconhecidas.

FOTO: Diego Fernandes Silva / Folha Regional