VENDIDO: Prédio da antiga agência do BB de Flórida Paulista é vendido por R$ 328 mil

Foi arrematado às 12h27 desta quinta-feira (26), o prédio da antiga agência do Banco do Brasil de Flórida Paulista.

Conforme noticiado anteriormente, nossa equipe de reportagem manteve o acompanhamento do leilão virtual que ocorreu pelo portal lancenoleilão.com.br.

Apenas um lance foi dado durante o leilão. Um usuário identificado pelo apelido de “csouza” foi o arrematador do lote 14, que tratava do prédio tradicional do centro de Flórida Paulista.

Agora a grande expectativa da população floridense é “quem é o comprador do imóvel e qual será o seu destino”.