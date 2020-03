Ação solidária doa kits de comida a caminhoneiros que têm dificuldade de se alimentar devido à pandemia de coronavírus

Uma ação solidária, que teve início nesta sexta-feira (27), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Pacaembu (SP), doa kits de alimentos a caminhoneiros que não conseguem se alimentar durante as viagens, devido os estabelecimentos estarem com acesso de pessoas restrito, em decorrência da pandemia de coronavírus.

O projeto é um iniciativa do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens e Cargas (Sindicam), com a Federação dos Caminhoneiros de São Paulo e atinge dez pontos nas rodovias do Estado de São Paulo.

Aos motoristas, são entregues marmitas e águas, que foram doadas por empresários e pela população de Pacaembu e região.

Segundo o vice-presidente do Sindicam, Vanderli Correa Cota, o objetivo da ação solidária é ajudar os caminhoneiros vindo de locais do país onde encontram dificuldades nas estradas para encontrar algum estabelecimento aberto para fazer a refeição ou comprar alimentos.

Ao dia serão entregues 50 marmitas para os caminhoneiros que passam pela SP-294, um dos pontos de distribuição. Em Pacaembu, a entrega é feita no trevo principal da cidade.

Conforme o Sindicam, da última quarta-feira (25) até nesta sexta-feira (27), foram entregues 150 kits. O projeto deve continuar nos próximos dias, conforme forem chegando as doações.

