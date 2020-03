Mais de 7 mil quilos de droga estavam em caminhão abordado pelo Tático Ostensivo Rodoviário

Apreensão é a maior do Estado neste ano e aconteceu na SP-294

Com início na manhã de ontem (27) e finalizada por volta por volta das 18h, a ocorrência de tráfico de entorpecentes divulgada através de reportagem do site e jornal Folha Regional, terminou com um saldo de mais de sete toneladas de maconha apreendidas pelo Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária e um homem detido.

O flagrante ocorreu na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), em Parapuã.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, durante ação de fiscalização de combate à ilícitos, a equipe do TOR abordou um caminhão VW/17.220 com placas de Franca/SP que era conduzido por um homem de 21 anos residente em Naviraí no Matogrosso do Sul que apresentou nervosismo exagerado motivando uma busca mais minuciosa que resultou no encontro da droga.

Ele informou que devia R$ 1.200,00 à um indivíduo e que como forma de pagamento estava realizando o deslocamento do caminhão até Boituva/SP.

Questionado, informou aos policiais que não sabia que o caminhão estava carregado com os 7.140,000 kg de maconha.

O caminhão precisou ser conduzido para a Base da Polícia Militar Rodoviária de Adamantina onde a droga foi retirada garantindo a segurança dos policiais e demais envolvidos nesta ocorrência.

Consultado o documento do caminhão, os policiais descobriram ainda que tratava-se de um veículo produto de roubo/furto em Paranavaí/PR e ainda que o motor, câmbio e chassi também constavam como de outro veículo que havia sido subtraído em Itaquaquecetuba/SP.

O homem foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia de Parapuã. Além da droga foram apreendidos R$ 1.373,00 e um aparelho telefônico.