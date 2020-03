Morre aposentado com suspeita de Coronavírus

Um servidor público aposentado de 58 anos que estava internado na Santa Casa de Fernandópolis com suspeita de ter contraído coronavírus morreu nesta sexta-feira, 27. O corpo dele foi enterrado na manhã deste sábado, no cemitério de São João das Duas Pontes.

O exame aguarda confirmação do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Por meio de nota, a Santa Casa de Fernandópolis confirmou que o aposentado estava internado com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).

“O mesmo deu entrada em nosso hospital às 22h50 do dia 22 e às 0h46 do dia 23 foi submetido aos cuidados de nossa Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Integrante do grupo de risco, devido ao tabagismo, seu quadro clínico era considerado gravíssimo. Apesar dos esforços de nossa equipe, o mesmo evoluiu a óbito”, disse a nota.

Segundo informações da Prefeitura de Fernandópolis, o aposentado era uma das 26 pessoas com suspeita da vírus monitoradas pela Secretaria de Saúde. O aposentado fazia tratamento de um tipo de câncer e estava entubado na UTI da Santa Casa da cidade.

Há suspeita de que o servidor público tenha contraído o vírus ao entrar em contato com pessoas que vieram de São Paulo e tinham sintomas da doença. A Santa Casa Fernandópolis diz que foram adotadas as medidas de precauções e isolamento, em conformidade com as normas técnicas e recomendações da Anvisa e Ministério da Saúde para os casos suspeitos.

O velório foi com caixão lacrado para evitar o risco de propagação do vírus. (DIÁRIO DA REGIÃO)