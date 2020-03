FLÓRIDA: Prefeitura permite funcionamento do comércio em delivery

Após uma alteração no decreto de prevenção ao Coronavírus, que determinava o fechamento total do comércio floridense, com exceção dos supermercados, farmácias, açougues, padarias, quitandas, casas de ração, postos de combustíveis, todos os estabelecimentos foram autorizados à partir de sábado (28), a funcionar em sistema de delivery.

A medida foi tomada pelo prefeito Wilson Fróio Júnior, após amplo diálogo com a Associação Comercial que diante do prejuízo do fechamento total das lojas, buscou uma alternativa para que a situação fosse amenizada, encontrando no delivery uma solução eficaz até mesmo para os clientes que necessitam comprar outros tipos de produto.

O novo decreto emitido informa que as lojas podem funcionar, porém, com acesso restrito apenas as suas equipes de trabalho e sem receber os clientes. Os pedidos devem ser feitos via telefone ou aplicativos de mensagens.

É importante ressaltar a importância de que as pessoas mantenham a distância ideal de dois metros para prevenção durante a ida até as casas lotéricas e agências bancárias.