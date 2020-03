Polícia Militar age rápido e recupera carro furtado de idoso após 10 minutos do crime

A PM mais uma vez agiu rápido e recuperou um veículo Gol que havia sido furtado de um idoso em 10 minutos após a comunicação do crime via Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM.

O furto ocorreu na manhã desta segunda-feira (30) em Panorama.

Com as características do veículo os policiais militares efetuaram rápido deslocamento localizando o automóvel em Pauliceia, onde os autores já estavam “depenando” o mesmo com a retirada de rodas e som, além de danificarem o painel.

Um dos autores, um menor foi apreendido. Outro envolvido conseguiu fugir, porém, os militares se deslocaram até a sua residência e localizaram as peças do veículo.