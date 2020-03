Agente penitenciário alega que ‘perdeu a cabeça’ durante discussão e matou a esposa

O autor contou à polícia que a desconfiança teve início quando uma pessoa próxima a ele disse que sua esposa o estaria traindo. O marido ainda contou em depoimento que começou a juntar elementos e a prestar atenção nos atos da vítima e flagrou a troca de mensagens no celular dela com outro homem.

“Acredito que ele tenha sido mantido com a arma, mesmo afastado do cargo, por questões de segurança própria, devido às ameaças que agentes penitenciários recebem de presos constantemente. No entanto, isso será apurado durante o inquérito, assim como a causa de seu afastamento”, esclareceu Guelfi.

O delegado disse que os celulares da vítima e do autor do crime foram apreendidos para perícia.

Foi solicitado um posicionamento da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a respeito do afastamento do agente penitenciário Alex Betti do cargo e da posse de uma arma de fogo por ele. Até a publicação desta reportagem, ainda não houve resposta ao posicionamento solicitado. (FONTE: G1 Presidente Prudente)