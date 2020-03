BAEP prende caminhoneiro com mais de 14 kg de cocaína

O Batalhão de Ações Táticas Especiais de Polícia de Presidente Prudente – “BAEP”, prendeu em flagrante um caminhoneiro de 45 anos, morador de Pirapozinho/SP nesta segunda-feira (30), após localizar com o mesmo 14,340 kg de cocaína divididos em 14 tabletes.

A ação policial se deu após a equipe do BAEP que estava em patrulhamento, receber informações de que em uma carreta que havia acabado de chegar em Presidente Prudente e que estava na Avenida Joaquim Constantino, estaria carregada com drogas.

Em posse das informações, a equipe se deslocou até o local indicado, abordou o veículo e realizou busca pessoal em seu condutor, porém, de imediato nada de ilícito foi encontrado.

Informado sobre a denúncia, o homem negou que estivesse transportando drogas, mas demonstrou nítido nervosismo motivando assim uma busca mais detalhada no veículo com o apoio do Canil do BAEP.

No interior da caixa de ferramentas do lado esquerdo do reboque, foram localizados um isopor contendo os 14 tabletes de cocaína e na cabine a quantia de R$ 386.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo o mesmo conduzido para a Delegacia Participativa de Presidente Prudente onde o mesmo permaneceu à disposição da Justiça.