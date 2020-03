Sargento da PM morre por Coronavírus em SP, diz corporação

A 1ª sargento Magali Garcia tinha 46 anos e trabalhava no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) na capital. Ela passou mal no domingo (29), quando teve sintomas de coronavírus, como pneumonia.

“A Polícia Militar lamenta o falecimento da Sargento PM Magali Garcia, ocorrido nesta segunda-feira (30), ela estava internada desde o último dia 27 e teve confirmação de COVID-19. A corporação segue rigorosamente as orientações do Comitê de Contingência do Coronavírus e ressalta que todo policial com suspeita ou diagnóstico da doença é imediatamente afastado das funções e acompanhado por profissionais de saúde”, informa nota enviada ao G1 pela pasta da Segurança. (G1)