BAEP apreende droga que renderia R$ 20 mil a traficante

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 47 anos por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (1º), em Presidente Prudente. Foram apreendidos tabletes e pedaços menores de maconha, que pesaram quase 15 quilos, diversas porções grandes e pequenas de crack, bem como balanças de precisão.

Conforme relatou a corporação, o flagrante teve início por volta das 10h30, após militares do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) receberem informações de que o indivíduo, que já tem passagens por tráfico de drogas, continuava a praticar o crime, inclusive nesta terça-feira.

Para averiguação, equipes seguiram até as proximidades da casa do suspeito, no Parque Imperial. Ao chegarem, os policiais verificaram que havia um carro parado na frente da residência e o ocupante conversava com o denunciado.

Ao notarem a presença policial, conforme a PM, o veículo foi embora e o suspeito correu para dentro de casa. O Baep seguiu o denunciado e o abordou.

Na sequência, em revista domiciliar, os policiais encontraram as drogas e as três balanças de precisão em um dos cômodos da casa.

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo declarou que venderia a maconha – 14,700 kg – pelo valor de R$ 20 mil e que os entorpecentes teriam vindo do Paraguai. Sobre o crack, que pesou 809 gramas, ele não falou sobre valores.

O homem foi conduzido à Delegacia Participativa da Polícia Civil e as drogas e demais materiais apreendidos.