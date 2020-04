Coronavírus: sobe para 240 número de mortos no Brasil; 6.836 casos oficiais

O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 240 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil — aumento de 39 mortes em 24 horas.

A taxa de letalidade é de 3,5%. No total, são 6.836 casos oficiais confirmados no país até agora, segundo o governo — 1.121 diagnósticos em um dia.

As novas vítimas são dos estados do Ceará (1), Minas Gerais (1), Paraíba (1); Pernambuco (2); Rio Grande do Norte (1); Rio de Janeiro (5); e São Paulo (28).

No total, as mortes relacionadas ao vírus em cada estado são: Alagoas (1), Amazonas (3); Bahia (2); Ceará (8); Distrito Federal (3); Goiás (1); Maranhão (1); Mato Grosso do Sul (1); Minas Gerais (3); Paraná (3); Paraíba (1); Pernambuco (6); Piauí (4); Rio Grande do Norte (2); Rio Grande do Sul (4); Rio de Janeiro (23); Rondônia (1); Santa Catarina (2); e São Paulo (136).

A região que mais concentra casos confirmados de covid-19, segundo o Ministério, é a Sudeste (4.223). Na sequência estão Nordeste (1.007); Sul (765); Centro-Oeste (504) e Norte (337).