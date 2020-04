Governo de SP amplia programa Vivaleite para 21 mil idosos

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (1º) a ampliação do programa Vivaleite para reforçar a nutrição de mais de 21 mil idosos residentes de abrigos e residenciais socioassistenciais. A suplementação proteica visa fortalecer essa população em reforço ao combate à COVID-19.

Os idosos acolhidos receberão 15 litros de leite por mês, enriquecido com ferro e vitaminas A e D, além de doses diárias de suplementação proteica para idosos doada pela Nestlé. A ação ocorrerá durante 60 dias, entre 6 de abril e 6 de junho.

“A garantia de segurança alimentar é ainda mais importante neste momento, pois fortalece a saúde deste grupo de risco que, além de estar em isolamento social, muitas vezes não tem mais vínculo familiar ou o vínculo já foi rompido, ou foram vítimas de violência”, afirmou a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

Para esta ação, o Governo do Estado recebe a doação de 77 mil latas de suplementação alimentar da Nestlé, em um valor de aproximadamente R$ 4,6 milhões. Cada idoso vai receber quatro latas de suplemento por mês.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo em 1999, o Vivaleite é o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Cinco milhões de litros são distribuídos por mês a crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, e idosos acima de 60 anos em estado de vulnerabilidade, especialmente famílias com renda mensal de até 1/4 do salário mínimo per capita.