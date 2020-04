Pai ameaça “quebrar a cara” da filha e acaba preso pela Polícia Militar

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (31), em Junqueirópolis, após ameaçar a própria filha.

Segundo informou a Polícia Militar, a guarnição foi acionada e ao chegar ao local da ocorrência fez contato com os envolvidos, onde a filha de 18 anos de idade informou que o pai havia se dirigido até a casa da tia, onde está morando atualmente e a ameaçado dizendo que iria quebrar a sua “cara”.

O autor teria dito ainda que se fosse preso, iria acertar as contas com a mãe da adolescente saindo do local momento após.

Durante a presença dos policiais, o homem voltou ao local e muito alterado começou novamente a tecer ameaças contra a vítima.

“Se dirigindo aos policiais, ele pedia para ser preso, pois, iria fazer uma grande besteira”, informou a PM.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor que permaneceu preso a disposição da justiça.