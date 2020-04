Caminhão carregado de ferro tomba na rodovia

A Polícia Militar Base Operacional de Adamantina, com apoio de uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), registrou uma ocorrência de acidente de trânsito, capotamento, na manhã desta quinta-feira (02) na Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425.





Segundo as primeiras informações um caminhão carregado de ferro, placas de Araçatuba, seguia pela SP-425, quando no KM 371+800, altura do município de Parapuã, por motivos a serem esclarecidos, acabou tombando sobre a pista de rolamento.

Ainda não há informações sobre vítimas. A qualquer momento, mais informações.