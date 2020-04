FLÓRIDA: Homem ameaça esposa, põe fogo em carro e é preso pela PM

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu um indivíduo em flagrante no final da tarde desta quarta-feira (1), após o mesmo ameaçar a esposa de morte, danificar e incendiar um veículo.



A ocorrência foi atendida pela equipe na Avenida Francisco Dias das Neves, onde ao chegarem, os policiais militares se depararam com um veículo Ford/Versailles no interior da residência com sinais de incêndio e com todos os vidros quebrados.



O fogo havia sido contido pelos vizinhos.



Em contato com a vítima, os policiais apuraram que a mesma teve uma briga com o companheiro e que pediu para que ele fosse embora da casa.



O homem teria saído, porém, algum tempo depois, voltou ao local onde arrombou a porta dos fundos, pegou um martelo e quebrou todos os vidros do carro ateando fogo no mesmo.



A vítima informou ainda que o autor havia a ameaçado de morte por mensagem de celular, ameaças estas que teriam sido presenciadas pela sua filha.



Na presença dos policiais, o homem negou as acusações e disse que danificou o veículo por estar nervoso.



Autor e vítima foram levados para o Plantão da Polícia Civil em Adamantina onde a ocorrência foi apresentada e o delegado plantonista deliberou pela sua prisão em flagrante pelos crimes de dano/ameaça/violência doméstica (Maria da Penha).