FLÓRIDA: Fundo Social arrecada doações para cestas básicas

Cestas serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade devido o Coronavírus



O Fundo Social de Flórida Paulista, em parceria com a Prefeitura Municipal, estão se mobilizando na arrecadação de doações visando a confecção de cestas básicas que serão destinadas para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a primeira dama Nelci Fróio, idealizadora da campanha, a ação social vem de encontro às necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social que tiveram os seus componentes que trabalham impedidos de exercer as funções profissionais tendo em vista a quarentena do Coronavírus, onde todos eles estão parados em suas casas.

Estão sendo recebidos pelo Fundo Social alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e outros donativos que possam ser destinados às famílias floridenses.

Frutas e verduras recebidos em grande quantidade também vão compor as cestas.

“Estamos em um momento muito delicado e que devemos nos unir para fazer um pouco mais pelo nosso próximo. Empatia e união são fundamentais e devem estar presentes em nossos corações”, destaca Nelci.

A distribuição das cestas básicas vai ser realizada com alvo nas famílias cadastradas junto ao Fundo Social e também através de triagem do órgão.



Interessados em realizar doações devem entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade de Flórida Paulista.