Laboratório da Secretaria de Agricultura do Estado fará testes para COVID-19

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio do Instituto Biológico (IB), auxiliará no atendimento do diagnóstico da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. O Laboratório de Viroses de Bovídeos do Instituto, que possui instalação de Biossegurança Nível 3 (NB3), com sede na capital, recebeu avaliação satisfatória do Instituto Adolfo Lutz, referência do Estado de São Paulo, para prestar o atendimento durante a pandemia.

De acordo com o Secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, os exames poderão ser iniciados após finalizar adequações no laboratório e habilitação de seus técnicos pelo Instituto Adolfo Lutz. A perspectiva é atendimento de cerca de dez mil análises por mês.

“Este é um momento em que precisamos trabalhar unidos e todos devem fazer sua parte e auxiliar no que for possível. Com isso em mente, nos mobilizamos para habilitar o laboratório da pasta para realizar testes e ajudar no diagnóstico em São Paulo”, destaca o Secretário Gustavo Junqueira.

Treinamento

Segundo a pesquisadora do Instituto Biológico responsável pelo Laboratório, Liria Okuda, duas servidoras do Laboratório de Viroses de Bovídeos passam por treinamento no Instituto Adolfo Lutz. A cientista destaca a importância da harmonização dos testes entre os espaços que atenderão o diagnóstico da COVID-19 para evitar erros de interpretação, o que comprometeria os resultados em relação à comunidade.

Na área animal, o laboratório é fundamental para o apoio e a execução dos programas sanitários brasileiros, contribuindo para as operações de comércio nacional e internacional. Essa instalação estratégica NB3 permite a manipulação segura de materiais biológicos de origem animal e evita escape de microrganismos que acarretam doenças aos indivíduos.

Esse nível de segurança impede, dessa forma, o escape desses agentes que poderiam colocar em risco a comunidade com a exposição por inalação. “Essa segurança para as análises animais pode ser transportada agora para as análises relativas à COVID-19. Poderemos contribuir de forma segura”, explica a pesquisadora Liria Okuda.

O Secretário Gustavo Junqueira ressaltou ainda que todo o time da pasta está empenhado e à disposição do Estado e da população para trabalhar no combate à pandemia, além de garantir o abastecimento. “Se a curva epidêmica da doença ocorrer, conforme está sendo previsto, haverá necessidade de chamar mais profissionais da Secretaria para colaborar nesse atendimento. Alguns profissionais que atuam na área de sanidade animal já manifestaram interesse em colaborar”, salienta Gustavo Junqueira.

“O diagnóstico será realizado de segunda a segunda, para darmos conta do atendimento. As atividades serão iniciadas assim que obtivermos os insumos diagnósticos e, principalmente, os equipamentos de proteção individual”, completa o Secretário.

Estrutura

O laboratório NB3 foi inaugurado pelo IB em 2016. O espaço recebeu investimentos de R$ 2 milhões do Governo de São Paulo. O laboratório cumpre os requisitos de Segurança Biológica Nível 3, estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e é o único do Estado e um dos poucos do País da área animal a ter este nível de segurança.

O local possui acreditação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em metodologias com base na norma internacional ISO 17025, e é credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para análises virais em animais.