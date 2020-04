Paciente com Covid-19 morre na Santa Casa de Dracena

Vítima, de 64 anos, era moradora da cidade, tinha histórico de viagem e estava internada no leito de isolamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Santa Casa de Misericórdia de Dracena (SP) confirmou, na manhã desta sexta-feira (3), a morte do homem de 64 anos que havia testado positivo para Covid-19 por meio de exame particular. É a primeira morte de paciente do novo coronavírus no município e na região de Presidente Prudente (SP). A contraprova do resultado, por meio do Instituto Adolfo Lutz, ainda é aguardada.

A vítima, de 64 anos, era moradora da cidade, tinha histórico de viagem e estava internada no leito de isolamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia.

O paciente havia sido diagnosticado com a Covid-19 após um teste particular feito junto ao Laboratório Hermes Pardini, em Belo Horizonte (MG), apontar positivo. A Prefeitura ainda aguarda o resultado do segundo exame feito junto ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo (SP).

Em nota oficial, a Prefeitura de Dracena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, confirmou o falecimento do homem de 64 anos de idade, residente no município e com resultado positivo para Covid-19, na manhã desta sexta-feira (3), na Santa Casa de Misericórdia local.

A morte ocorreu às 9h40 e a Prefeitura foi comunicada oficialmente às 11h15.

“O homem, que tinha histórico de viagem recente para outro Estado, foi o primeiro paciente da cidade com confirmação do novo coronavírus, após o exame PCR para detecção do vírus Sars-CoV-2 junto ao Laboratório Hermes Pardini, em Belo Horizonte, atestar positivo para a doença, na quarta-feira (1º)”, informou o Poder Executivo.

A Prefeitura ponderou que ainda aguarda a contraprova do exame, feita pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

O paciente estava internado no leito de isolamento da UTI da Santa Casa de Dracena.

“Desde o dia 16 de março, a Vigilância Epidemiológica vem adotando medidas de contenção no combate ao novo coronavírus em Dracena, inclusive tomando ações junto à família do paciente”, salientou o Executivo.

“A Prefeitura, através do prefeito Juliano Brito Bertolini [PODE], lamenta o ocorrido e externa solidariedade aos familiares e amigos da vítima. O prefeito ainda pede a colaboração de toda a população para seguir com rigor todas as recomendações dadas pela OMS [Organização Mundial da Saúde], Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde”, concluiu a nota oficial.

A região ainda aguarda os resultados dos exames de outras três pessoas que morreram com suspeita de Covid-19, sendo duas em Presidente Prudente e uma em Rancharia (SP). Um óbito em Presidente Venceslau (SP) já foi descartado pelo Instituto Adolfo Lutz.