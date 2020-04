Prudente cobra urgência na liberação do Hospital do Câncer para Covid-19

O prefeito Nelson Roberto Bugalho (PSDB) encaminhou nesta quinta-feira (2) um ofício ao secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira, solicitando urgência na formalização de uma parceria para viabilizar o atendimento de eventuais pacientes com Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, no Hospital Regional do Câncer, em Presidente Prudente.

A Fundação Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente colocou sua estrutura à disposição do Estado para receber pacientes com sintomas mais graves do coronavírus. No entanto, para que a unidade possa iniciar os atendimentos relacionados à Covid-19, é necessário formalizar o convênio com a Secretaria da Saúde do Estado, responsável pela assistência de alta complexidade.

Com o objetivo de agilizar a formalização desta parceria, Bugalho enviou o ofício para o secretário José Henrique Germann Ferreira solicitando que o convênio, ou outro instrumento legal, seja pactuado com urgência.

“A fundação já manifestou sua disposição na celebração deste acordo de cooperação, disponibilizando seu corpo clínico e ainda 80 leitos de internação e 10 leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva], com possibilidade de ampliação dos leitos de internação para 130. Mas, para isso, é necessário haver um reembolso financeiro à entidade”, declarou o prefeito, no ofício.

Bugalho ainda ressaltou que Presidente Prudente é um polo regional de saúde, que atende a demanda de dezenas de cidades, sendo necessária a celebração de convênio para o enfrentamento da pandemia.

“Sua urgência decorre do crescente número de notificações da doença nesta cidade e na região”, complementou.

O valor de reembolso solicitado pelo Hospital do Câncer, na casa dos R$ 2 milhões ao mês, visa a cobrir os custos com os 10 leitos de UTI (R$ 390 mil) e 80 leitos de internação (R$ 1,6 milhão).

Outro lado

O G1 solicitou um posicionamento oficial da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo sobre o assunto e, em resposta, a pasta enviou a seguinte nota à reportagem:

“A Secretaria de Estado da Saúde informa que, conforme definido pelo Centro de Operações de Emergências (COE-SP) do coronavírus, hospitais privados também poderão integrar a rede de enfrentamento à COVID-19, seguindo protocolos e até disponibilizando leitos, se houver necessidade. Os profissionais da Saúde estadual estão em contato com os serviços particulares, que serão acionados se e quando necessário. A pasta está avaliando tecnicamente a proposta do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente”.