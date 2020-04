Covid-19: sobe para 553 número de mortos no Brasil; 12.056 casos oficiais

O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 553 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil —aumento de 67 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Até ontem, eram 486 mortes.

No total, são 12.056 casos oficiais no país até agora —aumento de 926 casos de ontem para hoje—, segundo o governo. Os dados anteriores indicavam 11.130 casos confirmados. A letalidade é de 4,6%, ou seja, entre cada 100 pessoas contaminadas, 4,6 morrem.

No total, as mortes relacionadas ao vírus em cada estado são: Alagoas (2), Amapá (2); Amazonas (19); Bahia (10); Ceará (29); Distrito Federal (10); Espírito Santo (6); Goiás (5); Maranhão (2); Mato Grosso (1); Mato Grosso do Sul (1); Minas Gerais (9); Pará (3); Paraná (11); Paraíba (4); Pernambuco (30); Piauí (4); Rio Grande do Norte (7); Rio Grande do Sul (7); Rio de Janeiro (71); Rondônia (1); Roraima (1); Santa Catarina (10); São Paulo (304); Sergipe (4).

Os únicos estados que não contabilizam nenhuma morte por conta do coronavírus são Acre e Tocantins.