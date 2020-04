Adolescente morre em acidente de moto após ser arremessado em muro

Um adolescente, de 15 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (06), após um acidente com a motocicleta que conduzia, em Paraguaçu Paulista (SP).

Segundo informações colhidas no local, o menor, que não teve a sua identidade revelada, seguia com uma Yamaha/YBR 125, com placas de Cruzália (SP), pela Rua Felício Tarabay, no bairro Barra Funda, e ao entrar na Rua João Jorge Rosa, perdeu o controle da direção e invadiu a calçada. Com isso, ele foi arremessado contra um muro, enquanto o veículo seguiu por mais alguns metros até colidir contra uma árvore e parar em frente a uma ambulância.

O Resgate do Corpo de Bombeiros fez o atendimento e encaminhou a vítima até o Pronto-Socorro, mas ele chegou já sem vida.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao IML – Instituto Médico Legal de Assis.

A motocicleta foi recolhida ao pátio da Ciretran.