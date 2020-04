Aposentado se suicida e filha relata impaciência com quarentena do Coronavírus

Um idoso de 87 anos, de origem japonesa, cometeu suicido no início da tarde deste domingo (5), no Jardim Portal do Sol, na Zona Sul de Marília.

Ele foi encontrado pela filha sentado em uma cadeira na varanda dos fundos da casa, já sem vida e no chão, havia um revólver Taurus, calibre 38 com cinco cartuchos intactos.

A filha da vítima informou aos policiais que o aposentado não apresentava sintomas do Coronavírus, mas estava muito impaciente por causa da pandemia e por não poder sair de casa, o que ele fazia com frequência.

A Polícia Civil investiga o caso.