Coronavírus faz circulação de veículos cair pela metade no Brasil

A principal orientação das autoridades de saúde para conter a pandemia da Covid-19 tem sido o isolamento total da população. Ou seja, não sair de casa.

O resultado já pode ser percebido, inclusive, pelo movimentos nas vias brasileiras.

De acordo com levantamento da empresa de tecnologias automotivas Wings, o tempo gasto por dia dentro do veículo caiu 50,35% no período de 18 a 23 de março, em comparação a primeira semana do mês, quando ainda não havia orientações de isolamento no país.

Já o número de viagens por veículo caiu um pouco menos, 41,39%.

Ainda segundo a empresa, a média de viagens por carros vem caindo com o passar dos dias. Na primeira semana de março a média era de 6,86 viagens por carro. O número caiu para 5,97 na semana de 10 a 17 de março e despencou para 4,02 na última semana, 18 a 23 de março.

Entre os estados brasileiros, Santa Catarina foi o que mais reduziu o uso do carro (71%), seguido por Alagoas (64%) e Amazonas (59%).