Criminosos furtam cofre de loja de conveniência

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação. As imagens mostram quando dois homens arrombam as portas do local com uma ferramenta e um pedaço de pau. Em seguida, eles entram e pegam o cofre.

Ao final das imagens do circuito, é possível ver que um carro se aproxima e os criminosos colocam o cofre no porta-malas do veículo.

Segundo a polícia, havia dinheiro e notas fiscais no cofre, que foi localizado vazio horas depois. Ninguém foi preso.