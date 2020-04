FLÓRIDA: Aglomerações são registradas no centro da cidade

Desde a manhã desta terça-feira (7), vários pontos de aglomeração de pessoas são registrados no centro de Flórida Paulista.

Diante da situação e após receber ligações de pessoas preocupadas com a situação do enfrentamento ao Coronavírus, que conta inclusive com decreto municipal em consonância com regulamentos impostos pelo Governo do Estado, a reportagem rodou pelas principais ruas e avenidas da cidade e confirmou a presença em massa de várias pessoas e inclusive estabelecimentos comerciais que não se enquadram no decreto e que estavam de portas abertas.

A maior concentração ocorre nas imediações da Lotérica, onde a fila se inicia na entrada do prédio e vai até a esquina, onde dobra e segue sentido a Rua Antônia Spanghero.

CONTINUA APÓS A FOTO

No local, percebe-se o não cumprimento das medidas básicas como, por exemplo, o distanciamento de um metro e meio por pessoa.

A situação se repete nas filas das agências bancárias.

Várias pessoas também foram vistas pelos nossos repórteres sentadas no Terminal Rodoviário e em grupos conversando no local.

PREFEITURA INFORMA QUE FISCALIZA



Momentos antes da postagem desta matéria, nossa reportagem falou com a Prefeitura Municipal que informou que uma equipe formada por funcionários e coordenada pela Vigilância Epidemiológica está realizando a fiscalização pela cidade e que caso haja descumprimento, a empresa será responsabilizada e inclusive terá seu alvará cassado.

A administração também informou, que após recomendação do Ministério Público, uma barreira sanitária foi instalada na entrada principal da cidade onde está sendo realizado o monitoramento de pessoas que entram no município medindo a temperatura e verificando possíveis portadores de sintomas do Coronavírus, tendo em vista a possibilidade de que pessoas vindas de diversos Estados e outras regiões poderão visitar a cidade devido o feriado que se aproxima.



PRAZO DE PAGAMENTO DO IPTU É PRORROGADO

Visando evitar a formação de filas, a Prefeitura também comunicou através do setor de Tributação, que o prazo para pagamento de IPTU foi prorrogado por mais 30 dias.

Assim, os munícipes contribuintes, poderão se adequar, pagar via aplicativo bancário ou mesmo programar o pagamento evitando as aglomerações em filas de Lotérica e agências bancárias.

GOVERNO FEDERAL QUER FLEXIBILIZAR

O Ministério da Saúde propõe reduzir parcialmente o isolamento em cidades e estados com metade dos leitos e estrutura de saúde vagos. A medida, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (6), passaria a valer na segunda-feira (13).

A partir da próxima semana, portanto, cidades com mais de 50% da capacidade de atendimento médico disponível poderiam passar do Distanciamento Social Ampliado (DSA) para uma transição ao Distanciamento Social Seletivo. (CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS)