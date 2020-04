FLÓRIDA: Prefeitura conclui sinalização de solo na vicinal para o Distrito do Indaiá

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista concluiu esta semana os trabalhos de sinalização viária de solo na estrada vicinal que liga até o Distrito do Indaiá do Aguapeí.

Para a execução do serviço, a Prefeitura Municipal contratou uma empresa especializada que realizou a obra em cerca de uma semana.

No contrato com a empresa foi exclusivamente para os serviços de mão de obra inclusos microesfera de vidro para demarcação da estrada vicinal no trecho da sede da cidade até a Destilaria Floralco (Durval Luis Poiani) e em seguida até o Distrito do Indaiá (João Luis Bertolo), compreendendo a extensão de 27 km, com total de 4.200 m² de pintura (mecânica) na faixa de divisão de fluxo, que será de 12 cm de largura, na cor amarela, de acordo com as normas técnicas.

A Prefeitura irá pagar pela mão de obra o valor de R$ 41.958,00 e também irá fornecer a tinta especial para a execução dos serviços, sendo utilizado exclusivamente recursos próprios da Prefeitura.

O prefeito Wilson Fróio Junior ressaltou que desde o início do atual mandato esteve na Secretaria dos Transportes do Governo do Estado e no DER de Presidente Prudente onde solicitou a execução do serviço ou mesmo a parceria, porém não conseguiu.

“Desta forma tivemos que utilizar recursos próprios para a execução desta obra que irá garantir maior conforto e segurança a todos que utilizam diariamente essa estrada vicinal”, afirmou o prefeito.