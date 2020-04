FLÓRIDA: Promotor recomenda uso de recurso do na alimentação de menores

Dinheiro está em conta do Fundo da Infância e da Adolescência

O promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude de Flórida Paulista, Dr. Samuel Camacho Castanheira, informou à reportagem do site e jornal Folha Regional na tarde desta sexta-feira (3), que expediu recomendação para a Prefeitura Municipal e o CMDCA – (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), para que apliquem o dinheiro existente na conta do Fundo da Infância e Adolescência no atendimento dos menores atendidos pelo Município.

De acordo com o promotor, a recomendação é para que a Prefeitura, através do Fundo Social, atenda crianças e adolescentes com alimentação e atenção básica em saúde.

Em conversa com a nossa reportagem, o promotor Dr. Samuel destacou que a medida visa atender as crianças e adolescentes que devido o período de isolamento social do Coronavírus não estão frequentando as escolas e por este motivo em muitos casos, as principais refeições servidas nas unidades escolares seria a principal alimentação que estas teriam no dia-dia.