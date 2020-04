FLÓRIDA: Seguindo determinação estadual, quarentena vai até dia 22

O prefeito Fróio assinou nesta terça-feira (7), o decreto municipal que prorroga a quarentena de enfrentamento ao Coronavírus em Flórida Paulista até o dia 22.

O decreto inicial, emitido em 27 de março, determinava o fechamento do comércio local para o período de isolamento social, mantendo apenas os estabelecimentos de serviços essenciais como supermercados, padarias, açougues, quitandas, postos de combustíveis com funcionamento dentro das normas especificadas pela Organização Mundial da Saúde e a Vigilância Epidemiológica.

As agências bancárias e lotéricas também devem respeitar as medidas evitando a aglomeração de pessoas e limitando o espaço entre estas nas filas com até 1,5 metros de distância entre cada uma.

Visando flexibilizar o atendimento do comércio local e garantir que as empresas pudessem atuar, houve uma alteração do decreto que passou à permitir que as empresas pudessem atender seus clientes com delivery, sem a presença de clientes ou a abertura das lojas.

Foi fixada a carga horária de atendimento das 7h às 17h ou das 8h às 18h para os estabelecimentos que se enquadrem como essenciais.

Todas as determinações trazidas nesta reportagem estão mantidas até o dia 22 de abril.



MULTA PARA QUEM DESCUMPRIR AS MEDIDAS

Também foi fixada multa para quem por ventura descumprir o decreto municipal com o pagamento de 35 UFESPs, o que corresponde ao valor de R$ 966,35.

A Prefeitura informou ainda que fiscaliza possíveis irregularidades.