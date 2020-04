Pauliceia será beneficiada com reabertura das eclusas das hidroelétricas de Três Irmãos e Jupiá

O Turismo é considerado uma das atividades que mais cresce na cidade Pauliceia. Pensando no desenvolvimento do setor, o Diretor de Turismo e Cultura Cesar Claudino e o Prefeito Ermes da Silva recebeu com grande satisfação, a confirmação através do Deputado Estadual Ed Thomas, que junto ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) a reabertura das eclusas das hidroelétricas de Três Irmãos e Jupiá, na Hidrovia Tietê – Paraná.

As eclusas deverão ser reativadas a partir de maio próximo, segundo garantiu o General Santo Filho, diretor-geral do DNIT, durante videoconferência entre o Deputado Estadual Ed Thomas (Intermediário do projeto) com o deputado federal Coronel Tadeu, direto de Brasília.

A reabertura das eclusas é fruto da reunião realizado em Barra Bonita no último dia 13 de março, a bordo da embarcação turístico Aquarius com a participação da Federação Nacional das Empresas de Navegação (FENAVEGA), sindicatos associados, além de entidades e autoridades e representantes de cidades, para que assim que passar a pandemia do Covid-19 (Coronavírus) a navegação possa fomentar o turismo nas cidades da nossa região.

Com isso, haverá desenvolvimento do turismo regional no oeste paulista, beneficiando também outras cidades como Pauliceia, Panorama e Presidente Epitácio, gerando emprego e renda, despertando investimentos e desenvolvimento do oeste paulista, gerando emprego e renda.

ENTENDA

No último dia 13 de março o Prefeito de Pauliceia Ermes da Silva, juntamente com o Diretor de Turismo e cultura Cesar Claudino participou de uma reunião importante na cidade de Barra Bonita – SP.

O principal assunto do encontro foi à busca da reativação das eclusas de Jupiá e Três Irmãos. Com essas aberturas Pauliceia, Panorama e Presidente Epitácio poderá receber embarcações de grande porte para desenvolvimento do turismo local e regional.

Essa proposta que devem ajudar muitas cidades é um trabalho em conjunto do Deputado Estadual Ed Thomas com o Deputado Federal Coronel Tadeu, Senador Major Olímpio, Prefeitos, Fenavega e Sindasp.