TOR Rodoviário apreende camionete carregada de maconha

O Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), apreendeu por volta das 17h desta terça-feira (7), uma camionete carregada de maconha.

As equipes faziam patrulhamento preventivo e ostensivo pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Iacri/SP, quando abordaram no km 545, uma camionete GM/S10, na qual após a vistoria, constataram uma grande quantidade de maconha na caçamba e também no banco traseiro do veículo.

A ocorrência ainda está em andamento e mais detalhes serão divulgados a qualquer momento no portal ifolharegional.com.br