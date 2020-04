Vereador está em estado grave após tiro na cabeça

Segue internado em estado grave, na Santa Casa de Araçatuba, o Juliano Farias Viscovini, de 37 anos, do MDB de Castilho, que na madrugada desta terça-feira (07) foi atingido por um tiro na cabeça, no interior da casa onde mora.

De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, o estado de saúde do parlamentar é grave, porém estável. Ele está recebendo atendimento Intensivo e sendo avaliado por profissionais da área de neurocirurgia do hospital.

O incidente com o vereador ocorreu no bairro Leão, em Castilho. Juliano, segundo informações do site Paparazzi News, foi atingido na região da nuca por um disparo de pistola calibre 380. A polícia investiga as causas do que vem sendo tratado, até o momento, como um acidente.

O parlamentar foi socorrido até um hospital de Castilho e, devido à gravidade do caso, transferido às pressas até a Santa Casa de Araçatuba. Juliano estaria manuseando a arma de fogo quando o incidente teria ocorrido. Chama atenção das polícias Civil e Militar, que estiveram no local onde ocorreu o disparo, o fato de Juliano ter sido atingido na região da nuca, o que não descarta também a possibilidade de ele ter sido vítima de algum crime ou mesmo atentado contra a própria vida.