FLORIDA: Fundo Social entrega kit de hortifrúti para famílias

O Fundo Social de Flórida Paulista realizou nos últimos dias uma ação solidária onde foram entregues kit de hortifrúti para a população em vulnerabilidade.

A ação contou com o apoio do secretário da agricultura Cleber Rodrigues da Cruz de Oliveira.





Na última sexta-feira (03) no período da tarde o Fundo Social realizou a entrega para famílias floridenses residentes na zona urbana. Já nesta terça-feira (7), aconteceu a entrega nos Distritos do Indaiá do Aguapei e Alto Iris.

O Fundo Social agradece aos colaboradores da ação como doadores, técnicas de estratégias de saúde, agentes comunitárias, aos motoristas do almoxarifado e aos demais auxiliares voluntários.

Em nome do fundo social, a presidente Nelci Ramalho Fróio agradece a todos pela ação que foi de grande valia para a população Floridense.

A ação foi uma parceria do Fundo Social com a secretaria municipal de Agricultura e Casa da Agricultura de Flórida Paulista.