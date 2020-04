Mãe aciona a PM e entrega filho e comparsa que “fizeram o limpa” em loja de roupas

Durante a madrugada desta quarta-feira (08), a Polícia Militar foi acionada por uma mãe que informou que seu filho, juntamente com outra pessoa, apareceu em sua residência com várias sacolas cheias de roupas novas com as etiquetas e desconfiou da procedência.

Tendo conhecimento que o filho da senhora é autor de vários furtos na cidade, policiais recolheram as sacolas e passaram a ocorrência para os policias que assumiram o serviço nesta manhã.

Em diligencia a procura do rapaz, pela Praça da Matriz, policias abordaram um rapaz de 30 anos, morador de Rinópolis, com o mesmo tipo de sacola com várias roupas na etiqueta. Feito consulta, foi constatado que ele possuía várias passagens pela polícia.

Durante a realização da abordagem, a equipe policial recebeu a informação de que um estabelecimento comercial localizado na Avenida Brasil, próximo à praça, havia sido furtado através de arrombamento de uma porta dos fundos, de onde bandidos levaram várias mercadorias.

Diante dos fatos, o morador de Rinópolis recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o Plantão Policial juntamente com os produtos furtados, sendo quatro bonés, quatro pares de chinelos, quatro chaveiros, quatro canetas, um relógio, um despertador, quatro bolas, um jogo de talheres, 24 meias diversas, quatro polainas, quatorze calcinhas, um sutiã, um top de ginastica, 29 calças de abrigo, sete cuecas.

A autoridade policial ratificou a voz de prisão mantendo o autor preso. O segundo indivíduo identificado não foi localizado.