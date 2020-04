Bebê de 2 meses está na UTI em Araçatuba com suspeita de coronavírus

Um bebê de 2 meses de vida está entre os pacientes internados na Santa Casa de Araçatuba (SP) com sintomas de covid-19, doença provocada pelo coronavírus.

A criança é de Avanhandava e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica, onde também está internado um menino de 2 anos, de Ilha Solteira. Uma mulher de 43 anos, de Ilha Solteira, também está na UTI.

Nos três casos foi coletado material para exame. As amostras foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz e para o Laboratório São Paulo, que assinou contrato com a Prefeitura e está fazendo o exame de forma particular.

Nesse caso, o resultado fica pronto em média, em seis dias. Se der negativo, o caso só será oficialmente descartado após confirmação pelo exame feito no Adolfo Lutz.

Além do bebê de 2 meses, também deu entrada nas últimas 24 horas na Santa Casa de Araçatuba, um homem de 60 anos, morador em Araçatuba, que teve material coletado para exame e aguarda resultado. Ele é mantido no isolamento.

Assim, são seis os pacientes internados no hospital com sintomas de coronavírus. Desses, apenas um homem de 56 anos já teve o resultado confirmado por exame.

Os outros três são um homem de 52 anos, um de 60 anos, além da mulher de 43 anos, residente em Ilha Solteira, que está na UTI em quadro clínico grave.

Um paciente de 63 anos, de Araçatuba, que estava internado desde 18 de março, teve o resultado de exame negativo para covid-19 e recebeu alta no começo da noite de terça-feira (7).

Nas últimas 24 horas, a Santa Casa não recebeu resultados de exames que estão em análise.