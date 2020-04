Criança de 6 anos morre ao ser picada por escorpião

Brayan Joseph Marques de Lima, 6 anos, morador do bairro Nelson Borges, em Castilho, morreu na madrugada desta quinta-feira (9), na Santa Casa de Araçatuba. O menino foi vítima da picada de um escorpião no rosto na terça-feira (7), quando brincava no quarto de sua casa com a sua mãe.

O Paparazzi News apurou que a vítima estava em casa brincando enrolado em uma coberta, quando sentiu o seu rosto doendo, a sua mãe rapidamente desenrolou a coberta e caiu o bicho no chão, que foi morto.

A criança foi socorrida ao pronto-socorro, em seguida foi transferida para a Santa Casa de Andradina onde entrou com o quadro de náusea e parada cardíaca que foi revertida e em seguida foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba onde permaneceu internado na UTI infantil e na madrugada não resistiu falecendo.

A Escola Youssef Neif Kassab em que o menino estudou lamentou o fato e fez uma postagem nas redes sociais; “Hoje é um dia muito triste para a nossa escola, o nosso aluno Brayan Joseph Marques de Lima do 1 ano branco veio a óbito, não dá para descrever com palavras tamanha dor.

“Pedimos a Deus que conforte toda a família, que lhes dê força para enfrentar este momento tão doloroso. Um anjinho de luz foi brilhar no céu.”

A família aguarda a chegada do corpo prevista para o meio dia para se despedir com o sepultamento. Vale lembrar que o velório é apenas para os familiares, baseado na lei do distanciamento social da Covid-19.