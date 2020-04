Duas pessoas morrem após acidente envolvendo carro e caminhão

Um homem e uma mulher, ainda não identificados, morreram na manhã desta quinta-feira (9), após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia Deputado Roberto Rollenberg (SP-461), em Brejo Alegre, no noroeste paulista.

Segundo informações da polícia, o carro das vítimas, por motivos desconhecidos, estava parado na pista.

Dois caminhões trafegavam na mesma direção a rodovia, quando o da frente percebeu que o carro estava parado, invadiu a pista contrária e seguiu destino.

O segundo caminhão não teve tempo de frear ou desviar do veículo e acabou atingindo violentamente a traseira do automóvel. Os dois ocupantes do veículo morreram no local. Um cachorro, que também estava no carro, sobreviveu sem ferimentos.

O motorista do caminhão também saiu ileso do acidente.

O local foi isolado para o trabalho da perícia e retirada dos corpos, que seriam encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.