HR se tornará hospital de referência no acolhimento dos casos de Covid-19 da região

Na tarde de ontem, após reunião realizada no auditório do HRCPP (Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente), o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Roberto Bugalho (PSDB), anunciou que, nos próximos dias, deve ser firmado um convênio com o governo do Estado de São Paulo, em desdobramento de uma nova ação do plano de contingência do novo coronavírus na região. Na ocasião, o acordo entre as partes deve resultar na nomeação do HR (Hospital Regional) Doutor Domingos Leonardo Cerávolo como referência para o tratamento de pacientes com Covid-19 no entorno.

A informação também foi divulgada juntamente com o secretário de Saúde do município, Valmir da Silva Pinto. Em meio à reunião, ficou entendido que o os pacientes oncológicos e de outras patologias serão transferidos do HR para o HRCPP, que firmará convênio com o governo do Estado.