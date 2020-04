Polícia Ambiental faz a apreensão de mais de 4 km de redes de pesca

A Polícia Ambiental realizou nesta quinta-feira (9), durante a “Operação Semana Santa”, a apreensão de 4.350 km de redes de pesca em situação irregular em duas fiscalizações realizadas nos rios Paranapanema e Paraná.

A primeira ocorrência foi registrada em Rosana (SP), no Rio Paranapanema, onde foram apreendidos 2.100 metros de rede de pesca com comprimento superior ao permitido e sem as plaquetas de identificação.

Em Sandovalina (SP), durante patrulhamento náutico pelo lago da Usina Hidrelétrica Taquaruçu, também no Rio Paranapanema, foram apreendidos mais 450 metros de rede. O material estava em ambiente náutico não portava a plaqueta de identificação.

No município de Presidente Epitácio, no lago da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta, foram apreendidos mais 400 metros de redes em situação idêntica às registradas anteriormente nas cidades de Rosana e Sandovalina.

Em Paulicéia, os policiais ambientais fizeram o recolhimento de mais de 1.400 metros de rede de pesca que estavam irregulares no ambiente aquático.

Todas as apreensões somam 4.350 km de redes de pesca apreendidas e que permanecem à disposição da Justiça.

Foram apreendidos ainda 9 kg de peixes da espécie Tucunaré e Tilápia, que diante de um laudo veterinário, foram doados para o Núcleo de Apoio aos Pacientes com Câncer de Panorama.