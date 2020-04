Polícia Federal alerta sobre golpes que envolvem o novo coronavírus

Os criminosos não escolhem épocas ou meios para agir. A todo momento estão estudando diferentes maneiras para aplicar golpes nas vítimas, principalmente quando a criminalidade está aliada à tecnologia. De acordo com a Polícia Federal, durante a crise sanitária da Covid-19, novo coronavírus, houve um aumento significativo de ameaças cibernéticas, principalmente envolvendo campanhas falsas sobre a doença, que visam obter dados bancários e informações pessoais para o cometimento dos crimes.

Conforme a instituição, elas ocorrem por meio de e-mails, links, mensagens por aplicativos, ligações telefônicas e outros canais. Basta um clique que os estelionatários darão prosseguimento com o golpe. Diante disso, a Polícia Federal orienta que, para garantir o acesso às informações precisas e atualizadas sobre as ações federais em torno da crise sanitária, é necessário procurar os canais oficiais nos sites ou mídias sociais – Portal Governo do Brasil (gov.br), Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania e das instituições bancárias.

A fim de evitar que mais pessoas sejam vítimas dos golpistas, a Polícia Federal preparou uma série de recomendações que devem ser consideradas pelos usuários da internet.

ORIENTAÇÕES

– Links: não clique em links enviados por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens em nome de instituições bancárias, não preencha dados de cartões de crédito em formulários e nem informe dados de cartões de crédito e senha em ligações telefônicas; procure as informações junto ao seu banco nos canais oficiais.

– Voucher auxílio emergencial: diversas mensagens disparadas por meio de aplicativos como Whatsapp, SMS, e-mails e até telefonemas têm solicitado informações para cadastro dos beneficiários do auxílio emergencial aprovado pelo Governo Federal. Não informe os seus dados nesse tipo de mensagem.