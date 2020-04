Polícia Rodoviária intensifica fiscalização nas estradas com a “Operação Semana Santa”

Alinhada à “Década de Ações para a Segurança no Trânsito” – ONU (2011 – 2020) e ao “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”, a operação tem a proposta de reduzir em 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo.

Primando pela defesa da vida e integridade física dos usuários das rodovias da região, o Policiamento Rodoviário desenvolve ações voltadas à ação de presença do policiamento, no intuito de coibir que sejam cometidas as infrações que mais ocasionam acidentes de trânsito, entre elas o excesso de velocidade – para o qual serão usados radares portáteis, as ultrapassagens em locais proibidos e embriaguez ao volante.

Entre as rodovias atendidas pela 2ª Companhia do Policiamento Rodoviário, que atende o Oeste Paulista, os condutores deverão ficar atentos nos trechos de pista simples, que pedem atenção especial principalmente durante as ultrapassagens. Os pontos destacados pela polícia são: a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) na região de Dracena, a Rodovia Homero Severo Lins (SP-284) entre Martinópolis e Rancharia e a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) entre Pirapozinho e a divisa com o Estado do Paraná.

Serviço

Em qualquer emergência de trânsito, o usuário poderá, estando em trânsito pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270), acionar o socorro da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart) pelo telefone 0800 773 0090.

No caso das demais rodovias da região, o atendimento será realizado pela Unidade Básica de Atendimento (UBS) do Departamento de Estrada de Rodagem (DER) pelo telefone 0800 055 5510.