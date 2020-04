POSTO CARDOSO oferece vantagens para os clientes com o “Cartão Gold”

O Auto Posto Cardoso de Flórida Paulista oferece vantagens e o sorteio de prêmios para os seus clientes através do Cartão Gold.

Ao abastecer na empresa, o cliente recebe na hora um cartão e um selo referente ao abastecimento.

A cada nova abastecida, o cliente deve apresentar o cartão e receber um novo selo.

Completando os 10 selos do Cartão Gold, o cliente tem direito à uma lavagem veicular e ainda deposita o cartão em uma urna para concorrer aos prêmios semanais sorteados pelo Auto Posto Cardoso.

Vários clientes já participaram do programa de pontos do Auto Posto Cardoso e foram contemplados com prêmios valiosos como ventilador, liquidificador, sanduicheira e vários outros itens.

Não perca tempo, corra já para o Auto Posto Cardoso e solicite já o seu cartão.

Auto Posto Cardoso, quase 12 anos abastecendo a sua confiança!