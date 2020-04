Tupã confirma primeiro caso de Covid-19 e fecha entradas da cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Tupã confirmou nesta quinta-feira (9), o primeiro caso positivo da Covid-19. Trata-se de um policial militar de 34 anos, que estava na lista de suspeitos notificados.

Para tentar conter o avanço da doença, o prefeito da cidade, Caio Aoqui, anunciou que pretende bloquear as entradas da cidade, deixando apenas uma onde será feito um controle rígido.

Embora morasse em Tupã, o PM atua em São Paulo (no Copom – Centro de Operações). De acordo com a Secretaria, ele chegou na quinta-feira da semana passada, apresentando sintomas da doença. Ele procurou pelo consultório particular e imediatamente o médico notificou o município.

Foi feito o exame e encaminhado para um laboratório particular credenciado pelo Ministério da Saúde. Desde então, ficou isolado. Não foi divulgado o estado de saúde atual do PM.

A Secretaria informou também que o policial militar teve contato com a 1ª sargento Magali Garcia, de 46 anos e que também trabalhava no Copom.

Ela morreu no final do mês passado. Foi a primeira morte de policial militar da ativa no estado por causa da doença. Outro agente da reserva também teria morrido em razão do coronavírus.

Trevos fechados

Em entrevista pelo vário nesta manhã, o prefeito Caio Aoqui informou que vai intensificar as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Uma delas será o bloqueio de todos os trevos de acesso à cidade.

Apenas um será mantido aberto e todos os ocupantes dos veículos que entrarem e saírem de Tupã serão monitorados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica, principalmente medindo a temperatura. O objetivo é evitar a entrada de possíveis suspeitos do Covid-19. Hoje, a cidade tem 10 casos suspeitos e agora um confirmado.