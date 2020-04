Doria fala em multa e prisão se isolamento em SP não atingir 60% na segunda

O governador João Doria (PSDB) falou que irá adotar medidas mais duras em São Paulo se a população não respeitar as orientações de isolamento social durante o feriado de Páscoa.

Mais cedo, ele já havia afirmado que a taxa de pessoas cumprindo a quarentena para impedir o avanço do novo coronavírus no estado está caindo. Segundo o governador, multas e até voz de prisão serão adotadas se os níveis não melhorarem.

“Vamos fazer o teste este final de semana. Se não elevarmos esse nível de pessoas cumprindo a quarentena – que hoje é de 50% – para 60% e caminharmos para 70%, a partir de segunda-feira (13), não apenas o governo do estado, como também a prefeitura de São Paulo, tomarão medidas mais rígidas. Queria evitar isso, porque isso significa que pessoas não poderão apenas receber advertências, mas também multa e voz de prisão. Desejo ter que evitar isso. As pessoas precisam ter consciência”, declarou em entrevista para o jornal SPTV, da TV Globo.

Ele ainda completou: “Isolamento social não são férias. As pessoas precisam ter consciência disso. Não basta se deslocar da capital ou região metropolitana para ir ao interior ou litoral para estar a salvo. Pelo contrário, você está aumentando o potencial de risco nessas regiões. Não estamos propondo isolamento como uma programação de férias”.

Na segunda-feira (6), o governador prorrogou a quarentena por causa da covid-19 até o dia 22 de abril. Ele também afirmou que usará a Polícia Militar para reforçar o isolamento social.

O isolamento vem perdendo força, tanto no estado quanto na capital paulista. Desde o primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro declarando ser contra a quarentena para toda a população, tem aumentado o fluxo de carros e pessoas nas ruas.

O governo estadual já anunciou que utilizará os celulares para monitorar se as pessoas estão fazendo aglomerações. Um sistema, feito em acordo com as quatro operadoras de celular – Oi, Tim, Claro e Vivo – vai monitorar e localizar aglomerações que se formarem em todo o estado de São Paulo.