FLORA RICA: Nova ponte em estrada rural

Após três semanas de obra, a ponte da fazenda Velha do bairro Santa Genoveva já está com trânsito liberado.

A reforma – realizada por meio de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Flora Rica – tem como objetivo propiciar um trajeto mais seguro e eficiente aos usuários, de acordo com o secretário de Obras Paulo Fernando.

Através destes projetos na área rural, a Secretaria de Obras visa auxiliar no escoamento dos produtos agrícolas, além de atender as necessidades básicas de acesso dos moradores do local.