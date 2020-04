BASTOS: Festa do Ovo de 2020 está cancelada

Agora é oficial: a Festa do Ovo 2020 não será realizada este ano. Foi cancelada devido à pandemia do coronavírus. A informação foi passada na manhã de quinta-feira, dia 9 de abril, pelo prefeito Manoel Rosa, do município de Bastos.

Em sua fala, o prefeito disse que foi feita uma reunião com os demais organizadores, como diretores da Acenba – a Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Bastos -, Sindicato Rural de Bastos e a comissão organizadora dos festejos do evento. Segundo o prefeito de Bastos, chegou-se à conclusão de que não há segurança para a realização da Festa do Ovo no período reservado anteriormente, entre os dias 17 e 19 de julho. A Festa do Ovo volta em 2021. Tampouco será realizada em outubro, como foi cogitado.

Manoel Rosa disse que “os recursos que seriam destinados à realização do evento neste ano serão todos destinados ao setor de Saúde do município para fazer o enfrentamento do novo coronavírus e concluir a estrutura que já estamos montando para atender a população.”

A ideia de manter a Festa do Ovo, adiar ou até mesmo suspendê-la estava em pauta nos órgãos e entidades que a promovem. Chegou-se a noticiar a possibilidade da Festa ser transferida para outubro, possibilidade agora descartada devido à pandemia da Covid-19, que tem levado ao desencadeamento de vários cancelamentos de importantes eventos avícolas, como foi o caso do XVIII Congresso de Produção e Comercialização de Ovos APA, em março.

Na semana passada a comissão organizadora do Concurso de Qualidade de Ovos de Bastos, que tradicionalmente é promovido na semana da Festa do Ovo, já havia se antecipado e anunciado o cancelamento do evento em 2020, alegando que a pandemia gerada pela ação do novo coronavírus já havia prejudicado o trabalho da organização. Veja matéria aqui no site: Concurso de Qualidade de Ovos de Bastos 2020 não acontecerá.

Mais tradicional evento da avicultura de postura brasileira, a Festa do Ovo teria neste ano sua 61ª edição e comemoraria os 92 anos de fundação do município de Bastos. Um dos maiores produtores de ovos do Brasil é conhecido como Capital do Ovo desde os anos 1960.